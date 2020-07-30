Суд вынес приговор студенту из США за нападение на полицейских в Москве

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Головинский районный суд столицы приговорил американского студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима за нападение на полицейских летом 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Назначить подсудимому наказание в виде девяти лет колонии общего режима", – огласил приговор судья Дмитрий Арнаут.

Тревору Риду вменялось применение насилия в отношении представителя власти. Наказание по данному правонарушению установлено частью 2 статьей 318 Уголовного кодекса РФ

В августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что на Ленинградском шоссе мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывшие сотрудники пытались успокоить правонарушителя, но он проявил агрессию и напал на них.

Позднее было установлено, что задержанный – это 28-летний гражданин США Тревор Рид. На момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина также заявил, что на следующий день ничего не помнил.

В начале июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения экс-сотрудника прокуратуры на полицейского в столице. Инцидент произошел 30 июня на 2-й Филевской улице.

