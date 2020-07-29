13:53
Фото: AP Photo/Manuel Valdes
Полиция Портленда расследует нападение с ножом в районе Монтавилла, сообщает RT.
Приехавшие на место офицеры обнаружили множество пострадавших с ножевыми ранениями.
22 июля на сотрудников СМИ из России, освещавших протесты в Портленде, напали американские полицейские. Инцидент случился с оператором Первого канала Вячеславом Архиповым и его коллегой Юлией Ольховской.
Он снимал, как протестующие пытались поджечь вход в здание суда, после чего его ударили дубинкой по руке и повалили на землю. Камеру при этом отобрали и разбили. У Ольховской забрали телефон, на который она дублировала съемку, и сорвали с головы шлем. В результате этого она надышалась слезоточивым газом. Оба журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
12 июля стало известно, что в результате стрельбы в Штатах погибли двое полицейских. Это произошло в городе Мак-Аллен, когда правоохранители ехали на вызов. После прибытия подкрепления подозреваемый в совершении преступления покончил с собой. Смерть сотрудников правопорядка наступила в больнице, куда они были доставлены после инцидента.
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