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Полиция Портленда расследует нападение с ножом в районе Монтавилла, сообщает RT.

Приехавшие на место офицеры обнаружили множество пострадавших с ножевыми ранениями.

22 июля на сотрудников СМИ из России, освещавших протесты в Портленде, напали американские полицейские. Инцидент случился с оператором Первого канала Вячеславом Архиповым и его коллегой Юлией Ольховской.

Он снимал, как протестующие пытались поджечь вход в здание суда, после чего его ударили дубинкой по руке и повалили на землю. Камеру при этом отобрали и разбили. У Ольховской забрали телефон, на который она дублировала съемку, и сорвали с головы шлем. В результате этого она надышалась слезоточивым газом. Оба журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

12 июля стало известно, что в результате стрельбы в Штатах погибли двое полицейских. Это произошло в городе Мак-Аллен, когда правоохранители ехали на вызов. После прибытия подкрепления подозреваемый в совершении преступления покончил с собой. Смерть сотрудников правопорядка наступила в больнице, куда они были доставлены после инцидента.