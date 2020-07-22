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В мире

17:23

Миссия РФ при ОБСЕ осудила нападение на российских журналистов в США

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Выпускайте Кракена!"

Постоянное представительство РФ в ОБСЕ осудило нападение на российских журналистов в Портленде. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте миссии в Twitter.

В нем дипломаты призвали американских коллег соблюдать положения решения Совета министров иностранных дел организации, касающегося безопасности журналистов.


22 июля в Портленде произошло нападение на сотрудников российских СМИ со стороны американских полицейских. Речь идет об операторе Первого канала Вячеславе Архипове и его коллеге Юлии Ольховской. Они снимали репортаж о ситуации в Портленде, где сейчас идут антирасистские протесты.

Нападения на представителей российских СМИ со стороны американских полицейских происходили и ранее. Так, 6 июня в продюсера Sputnik Николь Руссел несколько раз выстрелили резиновыми пулями. Кроме того, в отношении журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, применялся слезоточивый спрей.

Протесты в США продолжаются после инцидента, связанного со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский надавил ему на шею коленом. В результате этого Флойд попал в больницу, где скончался.

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