Миссия РФ при ОБСЕ осудила нападение на российских журналистов в США

17:23
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Выпускайте Кракена!"
Постоянное представительство РФ в ОБСЕ осудило нападение на российских журналистов в Портленде. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте миссии в Twitter.
В нем дипломаты призвали американских коллег соблюдать положения решения Совета министров иностранных дел организации, касающегося безопасности журналистов.
Решительно осуждаем нападение полицейских на журналистов @channelone_rus , освещавших протесты в 🇺🇸 Портленде. Призывам американских коллег выполнять положения решения СМИД #ОБСЕ о безопасности журналистов pic.twitter.com/smCZovEEQe— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) July 22, 2020
22 июля в Портленде произошло нападение на сотрудников российских СМИ со стороны американских полицейских. Речь идет об операторе Первого канала Вячеславе Архипове и его коллеге Юлии Ольховской. Они снимали репортаж о ситуации в Портленде, где сейчас идут антирасистские протесты.
Нападения на представителей российских СМИ со стороны американских полицейских происходили и ранее. Так, 6 июня в продюсера Sputnik Николь Руссел несколько раз выстрелили резиновыми пулями. Кроме того, в отношении журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, применялся слезоточивый спрей.
Протесты в США продолжаются после инцидента, связанного со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский надавил ему на шею коленом. В результате этого Флойд попал в больницу, где скончался.
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