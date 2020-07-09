Политолог прокомментировал политический и расовый кризисы в США

13:55
Фото: ТАСС/ERIK S. LESSER/EPA
Политический и расовый кризисы, образовавшиеся в США, пока неразрешимы, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.
Он отметил, что кризисы имеют под собой несколько пластов. В частности, нынешняя ситуация разворачивается на фоне политтехнологических проблем, в рамках которых демократы и республиканцы пытаются решить различные политические задачи.
По словам Шаповалова, также существует более глубинный пласт, который формировался на протяжении нескольких столетий. Речь идет о социально-расовых противоречиях, которые раздирают американское общество.
"Пока это неразрешимая ситуация, никакие программы позитивной дискриминации, которые работали в США с 60-х годов ХХ века, не дают существенных результатов", – отметил Шаповалов.
Протесты в США начались после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания. Он подозревался в оплате товаров поддельным денежным знаком.
Беспорядки распространились на всю страну. Так, недавно в Миннеаполисе, где фиксируются наиболее активные протесты, произошла стрельба. Жертвой стал один мужчина, еще 11 человек получили ранения.
Кроме того, протестующие начали снос монументов. От их рук пострадали памятники третьему президенту США Томасу Джефферсону, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия желает США восстановления спокойствия и гармонии. В то же время он не дал комментарии по поводу ситуации в стране, уточнив, что это внутреннее дело американцев.
Протестные акции прошли в США в День независимости
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