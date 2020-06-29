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Общество

14:25

РФ желает США восстановления спокойствия и гармонии – Песков

власть общество за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва желает США спокойствия на фоне протестов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления, спокойствия и гармонии, насколько это возможно", – сказал Песков.

При этом он не стал давать комментарии относительно протестов в стране, уточнив, что это "внутреннее дело США".

Протестные акции начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Наиболее серьезные беспорядки зафиксировали в Миннеаполисе, где и произошла трагедия.

Флойда задержали по подозрению в оплате товаров поддельным денежным знаком. На него надели наручники и удерживали коленом на шее, причем мужчина просил отпустить его и утверждал, что не может дышать. Впоследствии он скончался в больнице.

Протесты распространились по всей стране. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке вводили комендантский час.

В США продолжаются акции протеста

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