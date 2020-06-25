Полицейского в Нью-Йорке задержали за применение удушающего приема

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Сотрудник полиции Нью-Йорка был задержан по обвинению в применении жесткого удушающего приема при задержании. Об этом сообщает New York Times.

Согласно оперативным данным, видеоролики происшествия были опубликованы в Сети. Мужчину задержали сразу после этого.

Инцидент произошел в районе Куинс. Полицейский Дэвид Афанадор приехал на вызов в отношении мужчины, нарушавшего общественный порядок. В ходе задержания он потерял сознание и был госпитализирован.

Сотрудник полиции на данный момент отстранен от работы. Ему предъявлены обвинения в удушении и попытке удушения.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались масштабные протесты. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании.

В июне стало известно, что президент США Дональд Трамп провел реформу в полиции. Согласно новым правилам, удушающий прием запрещен – кроме случаев, когда есть угроза жизни сотрудника.

