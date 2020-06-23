Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник Эндрю Джексону

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В Вашингтоне округа Колумбия протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Полицейские пытались вытеснить демонстрантов с площади Лафайетт, где они собирались снести монумент седьмому президенту Эндрю Джексону. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отмечается, протестующие разрушили временный забор, который был сооружен вокруг статуи. Некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!"

Беспорядки начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг монумента. В результате правоохранителям пришлось применить перцовый спрей.

Ранее сообщалось о планах демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. В течение долгого времени активисты выступали против этого памятника. Монумент, по мнению многих, стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание.

В США уже несколько недель продолжаются беспорядки, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Во время задержания один из полицейских коленкой надавил на шею афроамериканца, закованного в наручники. Он скончался в реанимации.

Протесты распространились на территорию всей страны. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке вводили комендантский час.