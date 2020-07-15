Семья погибшего Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

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Семья Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, подала в суд на власти Миннеаполиса, штат Миннесота, сообщает агентство Associated Press.

Также в качестве ответчиков в иске фигурируют четверо полицейских, участвовавших в задержании мужчины. По словам адвоката семьи Бена Крампа, обращение в суд призвано создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих".

"Город Миннеаполис имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, которые нарушают права арестованных, особенно чернокожих, что подчеркивает необходимость в тренировке и дисциплине сотрудников полиции", – заявил адвокат.

Гибель Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но пока не прошли сенат.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства" и пообещал взять ситуацию с беспорядками под контроль, если город не справится с этим самостоятельно.