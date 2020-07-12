В США застрелили двоих полицейских

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Фото: depositphotos/Ivankmit
В США двое полицейских погибли в результате стрельбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала ABC.
Стрельба случилась в городе Мак-Аллен в тот момент, когда полицейские ехали на вызов. После прибытия подкрепления подозреваемый в совершении преступления покончил с собой.
По данным местной полиции, смерть сотрудников правопорядка наступила в больнице, куда они были доставлены после инцидента.
Свои соболезнования в связи с гибелью полицейских выразил мэр города Мак-Аллен Джим Дарлинг.
"С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена. Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса", – сказал мэр.
Ранее шестеро полицейских погибли при нападении вооруженных преступников в Мексике. Еще пятеро стражей порядка получили ранения.
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