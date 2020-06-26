Полиция не считает инцидент в Глазго терактом

Фото: АР/Andrew Milligan/PA

Нападение на людей в центре шотландского Глазго не рассматривается полицией как теракт. Об этом говорится на официальной странице полицейского управления Большого Глазго в Twitter.

"Инцидент на улице West George в Глазго не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу днем, предположительно, в гостинице в центре района. Преступник ворвался в здание с холодным оружием. Известно, что нападавший действовал в одиночку. Он был ликвидирован сотрудниками полиции.

В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Он находится в критическом, но стабильном состоянии. К настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.

