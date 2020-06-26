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В мире

18:15

Шесть человек пострадали при нападении в центре Глазго

происшествия

Фото: AP/Andrew Milligan/PA

При инциденте в Глазго ранены шесть человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы полиции Шотландии Стива Джонсона.

"Человек, которого застрелила полиция (подозреваемый), скончался. Еще шестеро находятся в больнице, где им оказывается помощь. Среди них полицейский, он в критическом, но стабильном состоянии", – сообщил Джонсон.

Некоторые СМИ сообщали, что пострадавшими являются посетители отеля, расположенного в центре района, куда ворвался преступник в пятницу днем. Предположительно, нападавший использовал холодное оружие, он действовал в одиночку.

Сотрудники местной полиции заявили, что часть центрального района оцеплена, там сейчас работают экстренные службы. Они сообщают, что к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Шарлотт в США. В результате происшествия два человека погибли, еще 12 человек получили ранения.

Жертвами нападения в Глазго стали три человека

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