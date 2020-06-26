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Происшествия

17:11

Не менее трех человек погибли при нападении в центре Глазго – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: АР/Jamie O’Neill

По меньшей мере три человека погибли при инциденте в центре шотландского Глазго. Об этом сообщило местное издание Daily Record.

Нападение на людей произошло в пятницу днем. По предварительным данным, ранения получили два сотрудника полиции. Предположительно, нападавший использовал холодное оружие.

Сотрудники местной полиции заявили, что часть центрального района оцеплена, там сейчас работают экстренные службы. Они сообщают, что к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Шарлотт в США. В результате происшествия два человека погибли, еще 12 человек получили ранения.

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