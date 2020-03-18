Авария с участием полицейской машины произошла на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля полиции произошла на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение легкового автомобиля Volvo и служебного автомобиля полиции произошло на бульваре Рокоссовского. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.

Ранее авария с участием машины скорой помощи произошла в столичном районе Черемушки. В результате дорожного инцидента на юго-западе города пострадал один человек.

До этого сообщалось, что два человека погибли в аварии с грузовиком на МКАД. Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Honda.

