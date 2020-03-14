Более 30 человек погибли в ДТП на дорогах Москвы в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аварии на дорогах столицы в феврале этого года унесли 31 человеческую жизнь. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.

"Москва. Февраль. 697 аварий с пострадавшими. 777 ранено, а 31 человек погиб", – говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство ДТП произошло из-за превышения скорости, невнимательности, а также из-за непропуска пешеходов.

Ранее шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси в Митине. Авария произошла возле дома 32 по улице Генерала Белобородова. Там маршрутка врезалась в столб.

До этого три легковых автомобиля и один грузовик столкнулись на северо-востоке МКАД. Пострадали два человека. Были перекрыты две полосы.