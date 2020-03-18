Два человека погибли в аварии с грузовиком на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД, погибли два человека, еще один оказался зажатым в кузове.
Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, авария произошла на 55 километре внешней стороны МКАД.
Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Honda. МЧС приступило к освобождению пострадавшего.
На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Водитель автомобиля ранее совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на западе столицы.