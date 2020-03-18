Автомобиль сбил пешехода на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщила ГИБДД по городу в Twitter, инцидент произошел на улице Матвеевская в районе дома 8. Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Отмечается, что тот переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ранее сообщил, что в авариях на дорогах столицы в феврале 2020 года погиб 31 человек.