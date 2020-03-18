ДТП с машиной скорой помощи произошло в Черемушках

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

Авария с машиной скорой помощи произошла в столичном районе Черемушки. На место ДТП прибыли экстренные службы, сказали Агентству "Москва" представители Госавтоинспекции.

Известно, что в результате дорожного инцидента на юго-западе города пострадал один человек. "Сегодня в 13:59 на улице Каховке, доме 39, произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи", – сообщили в оперативной службе. После столкновения машина скорой помощи опрокинулась.

К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД, организована проверка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии с грузовиком на МКАД. Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Honda.

Кроме того, недавно эвакуатор врезался в ограждение на проспекте Мира.