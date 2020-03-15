На Кутузовском проспекте столкнулись 5 автомобилей

Движение в сторону центра затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП с пятью автомобилями. Об этом сообщает Агентство "Москва"
со ссылкой на твиттер-аккаунт столичного управления ГИБДД.
Сообщается, что авария произошла в районе дома 55 по Кутузовскому проспекту.
На данный момент затруднено движение в сторону центра. Объехать пробку предлагается по Староможайскому шоссе.
Ранее сегодня, 15 марта, сообщалось, что из-за аварии в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение автотранспорта. Столкновение произошло между грузовиком и легковым автомобилем.