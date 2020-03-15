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Движение в сторону центра затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП с пятью автомобилями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на твиттер-аккаунт столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла в районе дома 55 по Кутузовскому проспекту.

В 16.30 в районе дома 55 строение 2 на Кутузовском проспекте столкнулись 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС организовали объезд места происшествия. Движение в сторону центра затруднено. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 15, 2020



На данный момент затруднено движение в сторону центра. Объехать пробку предлагается по Староможайскому шоссе.

Ранее сегодня, 15 марта, сообщалось, что из-за аварии в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение автотранспорта. Столкновение произошло между грузовиком и легковым автомобилем.

