Человек погиб в ДТП с участием грузовика на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на юго-западе столицы. Погиб один человек, еще один пострадал, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе городского управления ГИБДД РФ.

Автомобили столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД. На месте аварии устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне во время метели произошло несколько аварий. На внешней стороне 81-го километра МКАД в общей сложности столкнулись 11 автомобилей. Никто не пострадал, но движение в районе аварии было затруднено".

Аварии на дорогах столицы в феврале этого года унесли 31 человеческую жизнь. Большинство ДТП произошло из-за превышения скорости, невнимательности, а также из-за непропуска пешеходов.