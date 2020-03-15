Движение по трем полосам ограничено на МКАД в районе нацпарка "Лосиный остров" из-за ДТП

Фото: скриншот видео телеграм-канала НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО

На 97-м километре МКАД в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение по трем полосам из-за ДТП, сообщает Агентств "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

На внешней стороне дороги столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее человек погиб в ДТП с участием грузовика на внутренней стороне 43-го километра МКАД. На месте аварии устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Аварии на дорогах столицы в феврале этого года унесли 31 человеческую жизнь. Большинство ДТП произошло из-за превышения скорости, невнимательности, а также из-за непропуска пешеходов.