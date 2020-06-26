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Происшествия

18:49

Три человека погибли при нападении на министра безопасности Мехико

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo

Три человека погибли при нападении на министра безопасности Мехико, передает RT со ссылкой на мэра мексиканской столицы Клаудиу Шейнбаум.

"В результате атаки от полученных ранений скончались два офицера полиции, которые охраняли министра, а также случайная прохожая", – сообщила Шейнбаум.

Нападение на автомобиль министра произошло в пятницу в 06:38 по местному времени (в 14:38 по Москве). Нападавшие использовали крупнокалиберное оружие и гранаты. Сейчас жизни чиновника ничего не угрожает.

В ходе следственных мероприятий были оперативно задержаны 12 человек. В настоящий момент прокуратура разыскивает организаторов атаки.

Ранее в центре шотландского Глазго неизвестный напал на людей. В результате шесть человек пострадали, в том числе один полицейский. Предположительно, нападавший использовал холодное оружие, он действовал в одиночку.

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