Движение транспорта временно ограничат на Вятской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Вятской улице временно ограничат движение автотранспорта. Изменения вносятся на период по 27 февраля, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 17 по 27 февраля будет ограничено движение на участке Вятской улицы в районе пересечения с 4-м Вятским переулком", – рассказали в транспортном комплексе столицы.

Кроме того, с 27 февраля по 10 марта проезд частично закроют на участке от дома 41а до 4-го Вятского переулка. Затем перекрытия введут с 6 марта по 25 апреля – для машин будет недоступна часть дороги в районе дома 41а.

На названных участках дорог закроют по одной полосе. Временные расширения установят за счет ликвидации парковочного пространства.

Ранее стало известно, что в Москве также закроют участок дублера Ломоносовского проспекта. До 10 июля здесь также будут проводить дорожные работы.

