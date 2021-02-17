Движение транспорта временно ограничат на Вятской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Вятской улице временно ограничат движение автотранспорта. Изменения вносятся на период по 27 февраля, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 17 по 27 февраля будет ограничено движение на участке Вятской улицы в районе пересечения с 4-м Вятским переулком", – рассказали в транспортном комплексе столицы.
Кроме того, с 27 февраля по 10 марта проезд частично закроют на участке от дома 41а до 4-го Вятского переулка. Затем перекрытия введут с 6 марта по 25 апреля – для машин будет недоступна часть дороги в районе дома 41а.
На названных участках дорог закроют по одной полосе. Временные расширения установят за счет ликвидации парковочного пространства.
Ранее стало известно, что в Москве также закроют участок дублера Ломоносовского проспекта. До 10 июля здесь также будут проводить дорожные работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: