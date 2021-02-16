График движения электричек в столичном регионе изменится в феврале и марте

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В расписании пригородных электричек Московской железной дороги и Центральной пригородной пассажирской компании произойдут изменения с 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. График движения электропоездов скорректируют в связи с праздниками, говорится на сайте ЦППК.
"ЦППК и МЖД внесли корректировки в расписание электричек для удобства пассажиров, планирующих поездки в перенесенный рабочий день, а также желающих воспользоваться поездами в выходные и праздничные дни", – уточняется в сообщении перевозчика.
Движение поездов в столичном транспортном узле будет осуществляться по следующему графику: 19, 20 февраля – расписанием пятницы; 21, 22 февраля и 6 марта – расписанием субботы; 23 февраля, 7 и 8 марта – расписанием воскресенья; 24 февраля и 9 марта – расписанием понедельника.
Как пояснили в ЦППК, в региональных центрах движение будет осуществляться в соответствии с разъяснениями порядка курсирования.
В МЖД добавили, что корректировки затронут все направления.
Ранее говорилось, что для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные. В пресс-службе сказали, что ранее компания составляла обращения в ведомства с предложениями по упрощению оформления билетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: