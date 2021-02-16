График движения электричек в столичном регионе изменится в феврале и марте

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В расписании пригородных электричек Московской железной дороги и Центральной пригородной пассажирской компании произойдут изменения с 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. График движения электропоездов скорректируют в связи с праздниками, говорится на сайте ЦППК.

"ЦППК и МЖД внесли корректировки в расписание электричек для удобства пассажиров, планирующих поездки в перенесенный рабочий день, а также желающих воспользоваться поездами в выходные и праздничные дни", – уточняется в сообщении перевозчика.

Движение поездов в столичном транспортном узле будет осуществляться по следующему графику: 19, 20 февраля – расписанием пятницы; 21, 22 февраля и 6 марта – расписанием субботы; 23 февраля, 7 и 8 марта – расписанием воскресенья; 24 февраля и 9 марта – расписанием понедельника.

Как пояснили в ЦППК, в региональных центрах движение будет осуществляться в соответствии с разъяснениями порядка курсирования.

В МЖД добавили, что корректировки затронут все направления.

Ранее говорилось, что для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные. В пресс-службе сказали, что ранее компания составляла обращения в ведомства с предложениями по упрощению оформления билетов.

