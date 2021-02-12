Для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В новой версии мобильного приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) больше не требуется ввод паспортных данных при покупке билетов на пригородные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.
"Теперь для оформления билетов на пригородные поезда без предоставления места в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" не требуется указывать паспортные данные. Такое нововведение стало возможным благодаря приказу министерства транспорта России № 433. Согласно этому документу, при приобретении электронных билетов на поезда без предоставления мест больше не нужно указывать сведения о пассажире – фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после изменения закона ЦППК обновила приложение и первой среди перевозчиков начала продажу билетов на пригородные поезда по новым правилам. В пресс-службе уточнили, что ранее компания составляла обращения в ведомства с предложениями по упрощению оформления билетов, поскольку ввод персональных данных удлинял и усложнял процесс покупки.
"ЦППК активно развивает сервис цифровых услуг для всех категорий пассажиров, чтобы сделать приложение максимально удобным и функциональным, учитывая при этом пожелания пользователей", – сообщает компания.
В предыдущем обновлении приложения "Расписание и билеты ЦППК" была введена функция покупки и возврата билетов на фирменные экспрессы с местами без перехода по внешней ссылке. Кроме того, в приложении доступно оформление разовых билетов на электропоезда для проезда от ряда станций всех направлений МЖД, бонусная программа лояльности "Саквояж бонус" и онлайн-библиотека.
Ранее в столичном колледже железнодорожного и городского транспорта открылась кафедра "Эксплуатация подвижного состава железных дорог" от ЦППК. Ее слушатели смогут обучаться специальностям "машинист локомотива" и "техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог". Представители компании будут участвовать в разработке учебных планов, семинаров и других видов занятий и материалов.
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