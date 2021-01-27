Гироскутер и искусственная ель: что забывали пассажиры поездов в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирам поездов Федеральной пассажирской компании в 2020 году вернули свыше 22 тысяч забытых предметов, сообщает пресс-служба РЖД.

Как уточняется, это удалось сделать с помощью сервиса поиска вещей на сайте перевозчика.

"К примеру, в декабре в поездах находили предметы, характерные для зимнего сезона: детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Обнаруживались и находки, связанные с новогодними праздниками, в частности, елочная гирлянда, искусственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочная бумага и другие", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в феврале пассажиры поездов забывали подарки ко Дню защитника отечества, а летом – тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

Пассажирам напомнили, что при оставлении вещей в поезде нужно заполнить в электронном виде заявку на сайте lost.fpc.ru.

В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту, а также последние четыре цифры документа, по которому покупался билет. Также нужно описать забытую вещь и предполагаемое место в вагоне поезда.

Ранее сообщалось, что в 2020 году москвичи забывали в общественном транспорте необычные вещи, среди которых гречка, мешок с монетами и ящик шампанского. Чаще всего свои вещи забывали пассажиры Московского метрополитена – их за год накопилось 12 881. В составах и на станциях МЦД было оставлено 720 вещей, еще 536 – в наземном транспорте.

