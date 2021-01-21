В Дептрансе рассказали о самых необычных забытых пассажирами вещах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В 2020 году москвичи забывали в общественном транспорте необычные вещи, среди которых гречка и мешок с монетами, сообщает столичный Дептранс.
"О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам)", – говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Там уточнили, что чаще всего свои вещи забывали пассажиры Московского метрополитена – их за год накопилось 12 881. В составах и на станциях МЦД было оставлено 720 вещей, еще 536 – в наземном транспорте.
"Потеряшки-лидеры во всем мостранспорте — это сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки", – рассказали в Дептрансе.
Там призвали быть внимательными и перед выходом из транспорта проверять, не осталось ли что-то лежать на месте.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Аэроэкспресса" в период новогодних праздников забыли шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки и вентилятор. Как уточняется, с 31 декабря по 10 января пассажиры забыли в аэроэкспрессах и терминалах около 100 вещей.
Собянин рассказал о развитии столичного транспорта в 2021 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: