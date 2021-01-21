В Дептрансе рассказали о самых необычных забытых пассажирами вещах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2020 году москвичи забывали в общественном транспорте необычные вещи, среди которых гречка и мешок с монетами, сообщает столичный Дептранс.

"О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам)", – говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Там уточнили, что чаще всего свои вещи забывали пассажиры Московского метрополитена – их за год накопилось 12 881. В составах и на станциях МЦД было оставлено 720 вещей, еще 536 – в наземном транспорте.

"Потеряшки-лидеры во всем мостранспорте — это сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки", – рассказали в Дептрансе.

Там призвали быть внимательными и перед выходом из транспорта проверять, не осталось ли что-то лежать на месте.

Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Аэроэкспресса" в период новогодних праздников забыли шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки и вентилятор. Как уточняется, с 31 декабря по 10 января пассажиры забыли в аэроэкспрессах и терминалах около 100 вещей.