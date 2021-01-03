Сотрудница ЦППК может стать первой в РФ женщиной-машинистом электропоезда

Фото: Instagram.com/lenka.lysenko/

Единственную в России женщину с правом управления электропоездом Елену Лысенко-Салтыкову в 2021 году могут перевести на должность машиниста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

В ЦППК заявили, что в компании помощниками машинистов работают две женщины на Киевском и Савеловском направлениях. Они отметили, что сотрудники локомотивных бригад должны обладать соответствующим опытом для работы в компании.

"При приеме на работу мы главным образом смотрим на умения и навыки кандидата", – подчеркнули в ЦППК.

Ранее стало известно, что в столичном метро первые женщины-машинисты выйдут на работу в январе текущего года. 17 женщин справились с последним экзаменом курса "Машинист электропоезда".Они проходили стажировку в электродепо "Фили".

