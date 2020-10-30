Первые женщины-машинисты в столичном метро выйдут на работу в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном метро первые женщины-машинисты выйдут на работу в январе следующего года. Об этом говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"Первое поколение женщин-профессионалов выйдет на Филевскую линию", – говорится в сообщении.

Как уточняется, 17 женщин справились с последним экзаменом курса "Машинист электропоезда". Теперь они будут проходить стажировку в электродепо "Фили". Затем им предстоит итоговая аттестация.

Весной Сергей Собянин заявил, что запрет женщинам работать машинистами метро снят. Изменения связаны с появлением более комфортных условий работы. В настоящий момент первые 25 будущих машинистов осваивают данную профессию.

Ранее стало известно, что РЖД начали обучение женщин по специальности "помощник машиниста". В программе компании-перевозчика по подготовке женщин-машинистов участвуют 36 человек.

