Собянин поздравил с наступающим 8 Марта женщин, обучающихся на машиниста поезда метро

13:43
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Сергей Собянин посетил учебно-производственный центр Московского метрополитена, где поздравил с наступающим праздником 8 Марта первую группу женщин, обучающихся профессии машиниста электропоезда.
"В метро машинистами женщины не работают. В 1980 годы запретили им работать, посчитали, что это тяжелый труд, что, может быть, и правильно. Но сегодня поезда стали более комфортными для того, чтобы ими управлять, для того чтобы там находиться, много автоматики, системы безопасности другие. Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, обратились в министерство транспорта, в министерство труда, и они разрешили: с 1 января 2021 года разрешить женщинам работать машинистами электропоездов", – сказал мэр.
По его словам, на одно место в группу по обучению на машиниста поезда метро претендовали пять учениц. Мэр поблагодарил девушек за выбор такой профессии, отметив востребованность машинистов электропоездов.
Первая женская группа состоит из 25 обучающихся. Туда взяли только тех, кто являлся работниками Московского метрополитена, поскольку они знакомы со спецификой обслуживания пассажиров подземного транспорта. На обучение приняли треть желающих, подавших документы.
С 1936 года женщины могли работать машинистами электропоездов, однако в начале 1980-х годов их перестали брать на работу в связи с тяжелыми условиями труда.
Ранее стало известно, что численность женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, возросла в 6,5 раза по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.
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