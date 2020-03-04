Названы самые популярные подарки на Международный женский день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне чаще всего дарят женщинам на 8 Марта цветы, рассказали RT в Гильдии маркетологов.

По данным специалистов, на втором месте находятся конфеты и шоколад, а косметика и парфюмерия заняли третье место. В число популярных подарков к Международному женскому дню вошли гаджеты и аксессуары, белье и галантерея.

В десятке наиболее популярных подарков также билеты в кино, театр, поход в клуб или ресторан, подарочные сертификаты, посуда и мелкая бытовая техника.

Специалисты рассказали, что в среднем на подарок россияне тратят от 1,5 до 2 тысяч рублей.

В праздничный день сотрудники метро на стойках "Живое общение" вручат подарки пассажиркам. Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что 8 Марта женщин будут ждать букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов цветов. Также в этот день проезд в общественном транспорте будет бесплатным для женщин.

Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "аэроэкспресса" до аэропортов.

