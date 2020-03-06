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Общество

09:51

Количество женщин-водителей в России выросло более чем в 6 раз

общество

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Количество женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, увеличилось в 6,5 раза за последние три года, сообщает газета "Известия".

Согласно статистике одного из порталов для поиска работы, число резюме, оставленных женщинами, в настоящее время достигло 45 тысяч. Три года назад аналогичные показатели составляли лишь 7 тысяч.

Также в России на треть увеличилась численность женщин, изъявивших желание работать в сфере услуг такси. Эксперты считают, что стремление представительниц "прекрасного пола" овладеть мужскими профессиями связано с более высокими зарплатами в подобных сферах.

Ранее стало известно, что в России мужчины чаще оказываются безработными, чем женщины. Согласно статистике, на конец 2019 года официально нетрудоустроенными считались 1,6 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин.

Также члены Совета Федерации предложили сократить список профессий, в которых женщинам запрещено трудиться.

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