Российские женщины назвали главные жизненные приоритеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российских женщин опросили на предмет наиболее приоритетных занятий, сообщает RT.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Самым популярным среди опрошенных женщин стал ответ "семья и дети" (45%). 24% представительниц прекрасного пола больше всего времени уделяют работе.

10% респондентов в качестве главного приоритета назвали досуг, хобби и увлечения. 8% опрошенных женщин самым важным считают занятия спортом и уход за здоровьем. Личностный рост и обучение наиболее приоритетным делом назвали лишь 5% респондентов.

Кроме того, 70% опрошенных несут ответственность за ведение домашнего хозяйства, занимаясь приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.

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