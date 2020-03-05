Дешевые подарки от богатого мужчины могут указывать на проблемы с либидо – сексолог

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Состоятельный мужчина, способный на дорогие подарки, но в итоге экономит на них, может быть сложным партнером для женщины как в эмоциональном, так и сексуальном плане. Об этом заявила сексолог Елена Малахова, сообщает Агентство "Москва".

"У состоятельных мужчин, которые выбирают дешевые подарки, проявляют жадность, есть проблемы с либидо, потому что они не способны отдавать, они способны только накапливать (деньги, эмоции, ласку и так далее)", – заявила эксперт.

По словам Малаховой, жадные мужчины поглощены "глубинным страхом обнищания". Стремление не только поглощать эмоции, но и отдавать их, также может стать проблемой.

При этом ожидание женщиной дорогих подарков не стоит расценивать как меркантильность. Для них дорогие подарки – это демонстрация финансовой стабильности и потенциальной способности содержать семью.

"Одно из самых главных качеств, важных для женщины – финансовая стабильность, это показатель ресурсности партнера, поэтому деньги, потраченные на какой-то дорогой (в рамках возможностей мужчины) подарок, могут произвести очень большое впечатление", – подчеркнула Малахова.

По данным Гильдии маркетологов, чаще всего женщинам на 8 Марта дарят цветы. На втором месте рейтинга оказались конфеты и шоколад. Кроме того, среди подарков особенно популярны косметика и парфюмерия.

