Москвичей предупредили о "цветочных" заторах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили столичных водителей, что в пятницу в ряде районов города могут быть "цветочные" заторы.

Согласно сообщению организации, заторы будут наблюдаться у Киевского и Рижского рынков, в центре и на вылетных магистралях.

В ЦОДД призвали планировать поездки на личном транспорте до 15:00 или до 20:00 часов. Развозить подарки в честь Международного женского дня лучше всего на общественном транспорте, добавили в пресс-службе.

Заторы образовались в районе Рижского рынка в преддверии 8 Марта

Ранее сообщалось, что женщин ожидают поздравления от рыцарей, стиляг и поэтов Серебряного века. Праздник состоится с 7 по 9 марта в рамках фестиваля "Вам, любимые".

Также цветы и серенады от роботов ожидают в подарок всех посетительниц ВДНХ. Виновницам праздника электронные кавалеры намерены раздать 4 тысячи роз.