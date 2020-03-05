Рыцари, стиляги и поэты поздравят женщин с 8 Марта на фестивале "Вам, любимые"

Фото: Агентство "Москва"

В Международный женский день дамы получат поздравления от артистов в образах рыцарей, поэтов Серебряного века и стиляг. Праздник состоится в центре столицы с 7 по 9 марта в рамках фестиваля "Вам, любимые", сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Гостей ждет широкий выбор подарков к Международному женскому дню, праздничное меню от московских рестораторов, мастер-классы по флористике и приготовлению необычных десертов, а еще множество интерактивных представлений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что артисты прочтут дамам стихотворения о весне и любви, а также покажут для них различные сценки. На Манежной площади состоятся показы интерактивных спектаклей.

Встретить стиляг и рыцарей можно будет на Пушкинской площади, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах.

Ранее сообщалось, что роботы подарят женщинам цветы и споют для них серенады на ВДНХ. Всем посетительницам павильона электронные кавалеры намерены раздать 4 тысячи роз.

Также москвичей и гостей города приглашают на лекции, экскурсии и другие мероприятия, которые состоятся на территории выставочного комплекса.