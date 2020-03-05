Москвичей пригласили отметить 8 Марта на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ планируют отмечать 8 Марта несколько дней. Москвичей и гостей города приглашают на лекции, экскурсии и другие мероприятия. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В Международный женский день всадники Кремлевской школы верховой езды поздравят посетительниц с праздником и подарят им цветы из Ботанического сада. Все будет проходить на площади Промышленности с 12:00 до 14:00. А с 14:00 до 16:00 у арки главного входа цветы представительницам прекрасного пола будут дарить волонтеры в рамках всероссийской акции "Вам, любимые!".
"Гостей ждет разноплановая культурная программа: бесплатные тематические экскурсии по музею ВДНХ и территории комплекса, научные и исторические фестивали, творческие мастер-классы и другие активности", – приводятся в материале слова гендиректора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.
В пятницу, 6 марта, в Доме культуры запланировано выступление оркестра Академии джаза Игоря Бутмана под управлением Павла Овчинникова.
С 7 по 9 марта для посетителей "Городской фермы" пройдут цветочные мастер-классы, весенние посиделки и чаепитие.
В эти же дни в "Технограде" можно будет принять участие в мастер-классах и открытых экскурсиях. Все мероприятия бесплатные, но нужна регистрация.
С 7 по 9 марта "Симфония фарфора" приглашает всех желающих на мастер-классы "Ботаническая живопись на фарфоре".
В субботу в 14:00 в музее кукол будет проходить познавательно-развлекательная программа "Все о куклах". Там расскажут об истории их создания и о том, с какими куклами работают в театрах.
Бесплатные тематические экскурсии, на которых расскажут о скульпторе Вере Мухиной, девушках на фонтане "Дружба народов", скульптурах на павильонах "Республика Беларусь" и "Земледелие" и других женских образах, связанных с ВДНХ, пройдут 7 марта в 14:00 и 8 марта в 12:00. На экскурсии нужна предварительная регистрация.
В музее ВДНХ всем желающим расскажут о женщинах, сыгравших важную роль в истории главной выставки страны. Также гостям предложат ознакомиться с интерактивными экспонатами. Экскурсии пройдут 7 марта в 17:00 и 8 марта в 16:00.
В понедельник, 9 марта, можно будет принять участие в бесплатной обзорной экскурсии по территории (старт от арки главного входа в 12:00) и по музею ВДНХ (начало в 16:00).
8 марта в 11:00, 13:00 и 15:00 в центре "Космонавтика и авиация" все желающие смогут побывать на новой тематической прогулке "Время первых", на которой расскажут о достижениях страны в освоении космоса.
В этот же день в центре славянской письменности "Слово" пройдут две лекции. В 14:00 посетители узнают о женских образах в русском эпосе и одном из традиционных видов древнерусского искусства – сказительстве. А в 17:00 пройдет лекция "Преподобные и грешницы: женщины в русском Средневековье".
В центре "Космонавтика и авиация" в 14:30 покажут фильм "Женский космос".
8 марта "Робостанция" тоже подготовила сюрприз для женщин, и в этом году робот Бакстер хочет побить свой рекорд и подарить посетительницам выставки 4 тысячи роз.
С 6 по 8 марта на Центральной аллее в павильоне "Место встреч" можно будет купить тюльпаны, ландыши, гиацинты и другие цветы, специально выращенные к Международному женскому дню в теплицах ботанического сада.
В праздничный день сотрудники метро на стойках "Живое общение" вручат подарки пассажиркам. Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что 8 Марта женщин будут ждать букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов цветов. Также в этот день проезд в общественном транспорте будет бесплатным для женщин.
Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.
В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением аэроэкспрессов до аэропортов.
Что подарить девушке на 8 Марта
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