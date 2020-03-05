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Московская канатная дорога подарит женщинам скидку на билеты

Московская канатная дорога сделает женщинам подарок
общество город праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога в Международный женский день дарит дамам скидку на проезд. Также всех женщин ждут подарки в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе МКД.

"К 8 Марта Московская канатная дорога подготовила для представительниц прекрасного пола приятные сюрпризы! В честь праздника мы дарим всем женщинам скидку 25% на покупку билета для проезда на канатной дороге", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Кроме того, там рассказали, что всем дамам в честь праздника преподнесут букеты, а также подарки от партнеров канатки.

Ранее сообщалось, что женщин ожидают поздравления от рыцарей, стиляг и поэтов Серебряного века. Праздник состоится с 7 по 9 марта в рамках фестиваля "Вам, любимые".

Также цветы и серенады от роботов ожидают в подарок всех посетительниц ВДНХ. Виновницам праздника электронные кавалеры намерены раздать 4 тысячи роз.

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