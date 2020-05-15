Женщины-машинисты начнут работать в московском метро с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Женщины-машинисты будут работать на Филевской линии Московского метрополитена со следующего года. Об этом РИА Новости рассказал начальник столичной подземки Виктор Козловский.
"Сейчас на обучении первая группа из числа сотрудниц метрополитена. Они будут управлять современными и комфортными поездами "Москва". Скорее всего, на Филевской линии", – поделился Козловский.
Начальник метро добавил, что требования к кандидатам на обучение очень высокие. В первую очередь люди, желающие связать профессиональную деятельность с метрополитеном, должны пройти жесткий отбор по состоянию здоровья. Отмечается, что после подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты направляются на психологическое тестирование.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет женщинам работать машинистами метро снят. Изменения связаны с появлением более комфортных условий работы. В настоящий момент первые 25 будущих машинистов осваивают данную профессию.
15 мая столичному метрополитену исполнилось 85 лет. Именно в этот день в 1935 году состоялось открытие первых 13 станций.
Сергей Собянин поздравил коллектив метро с 85-летием. Мэр поблагодарил сотрудников подземки за их работу, особо отметив, что сейчас они работают в условиях пандемии коронавируса.
Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием
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