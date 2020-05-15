Парад поездов в честь 85-летия метро пройдет онлайн

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Парад поездов в честь 85-летия Московского метрополитена пройдет онлайн. Посмотреть его можно в 14:00 на официальных страницах столичной подземки в Fасеbook, Instagram, "ВКонтакте", Twitter и в телеграм-канале.

"Мы не могли оставить наших пассажиров без ставшего уже традиционным парада поездов. Знаем, что многие ждут этого события, и разочаровать москвичей мы не можем. Безусловно, нынешний парад будет отличаться от предыдущих, потому что пройдет онлайн", – подчеркнули в пресс-службе метро.

Желающие смогут увидеть фото всех типов поездов, которые сегодня курсируют в подземке, а также узнать более подробную информацию о каждом из них. Также можно будет посмотреть на ретропоезд, "Еж", "Номерной", "Русич", "Оку" и "Москву".

15 мая Московский метрополитен отмечает 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций.

Департамент транспорта столицы запустил посвященный 85-летию метрополитена сайт, на котором можно сравнить старые схемы подземки с современными фотографиями.