Зарплату работников столичного метро увеличат на 4% с 15 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зарплату работников столичной подземки увеличат на 4% с 15 мая этого года. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

"С 15 мая 2020 года зарплата сотрудников Московского метрополитена будет проиндексирована на 4%", – следует из сообщения.

Уточняется, что в Московском метрополитене трудятся более 60 тысяч работников. Их средний возраст составляет 42 года. В метро представлено свыше 200 профессий и специальностей. Известно, что среди ветеранов метро есть 107 ныне живущих участников Великой Отечественной войны.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил самое первое в городе электродепо "Северное". 15 мая столичному метро исполнилось 85 лет. В этот день в 1935 году состоялось открытие первых 13 станций подземки.