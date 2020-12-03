В ЦППК рассказали о необычном увлечении машиниста

Фото: пресс-служба ЦППК
В Центральной пригородной пассажирской компании запустили серию публикаций о необычных увлечениях своих сотрудников. Например, машинист электропоезда Александр Булгаков работает в ЦППК уже 5 лет, проезжая в день сотни километров, а в свободное время Булгаков создает авторские торты, рассказали в пресс-службе компании.
По словам машиниста, началось увлечение кондитерским ремеслом с семейной "Шарлотки". А потом мужчина начал смотреть видео в интернете и самостоятельно экспериментировать с тортами для друзей и родных.
Булгаков отметил, что во время приготовления тортов он отвлекается от суеты. Мужчина часто готовит после рабочей смены, а его знакомые обожают дегустировать кулинарные творения.
"Они удивляются, что у машиниста может быть такое хобби, но когда пробуют мою выпечку, то удивление сменяется довольной улыбкой", – делится Булгаков.
Самым запоминающимся заказом машинист назвал торт в виде электропоезда для коллег, а также трехъярусный торт на свадьбу.
Также Булгаков умеет играть на баяне, а уже во взрослом возрасте самостоятельно освоил игру на синтезаторе. Кроме того, машинист ездит на байке, делает ремонт в квартире.
Ранее стало известно, что в столичном метро первые женщины-машинисты выйдут на работу в январе следующего года. 17 женщин справились с последним экзаменом курса "Машинист электропоезда". Теперь они будут проходить стажировку в электродепо "Фили". Затем им предстоит итоговая аттестация.
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