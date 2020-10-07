53-летний помощник машиниста получил свидетельство на право управления электропоездом

Фото: пресс-служба ЦППК
Помощник машиниста Игорь Филатов в 50 лет сдал экзамен в Ространснадзоре и получил свидетельство на право управления электропоездом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.
Филатов с детства мечтал работать на железной дороге. Окончив училище, мужчина стал слесарем в депо "Нахабино". Затем отправился на службу, кардинально сменил профиль.
"Я помню, что еще в шестом классе мне хотелось стать машинистом. Дома до сих пор бережно храню макет детской железной дороги. 30 лет я работал водителем автобуса, но всегда мечтал вернуться обратно на "пути", – делится Филатов. – Два года назад я стал ближе к своей мечте и начал работать в ЦППК помощником машиниста. Еще совсем немного, и, надеюсь, моя мечта станет реальностью".
Сейчас мужчине необходимо 3 месяца совершать практические поездки, и тогда он сможет начать работу в качестве машиниста пригородного поезда. Когда Филатов только устроился в компанию, его коллеги шутили, что он учится управлять Mercedes с большим количеством пассажиров: за последние годы электропоезда стали более комфортными и легкими в управлении.
Глава управления эксплуатации подвижного состава АО "Центральная ППК" Денис Шленов отметил, что компания всегда поддерживает стремление коллег к росту и развитию в профессии, помогает реализовывать их потенциал.
"Яркий пример тому – Елена Лысенко, наш действующий помощник машиниста. Первая в современной России женщина с правом управления электропоездом. Уже в январе следующего года Елена пополнит ряды машинистов ЦППК", – отметил Шленов.
Ранее в Москве начали благоустройство территории у станции МЦД-2 Курьяново. На станции обустроят тротуары и велодорожку, на проезжей части уложат асфальт и установят фонари с энергосберегающими лампами.
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