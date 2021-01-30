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Общество

30 января, 22:15

ЦППК открыла кафедру в столичном колледже

образование общество

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В столичном колледже железнодорожного и городского транспорта открылась кафедра "Эксплуатация подвижного состава железных дорог" от Центральной пригородной пассажирской компании. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

"Сразу после выпуска лучшие студенты смогут приступить к работе в компании. Они смогут обучаться специальности "машинист локомотива" и "техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", – говорится в сообщении.

Представители компании будут участвовать в разработке учебных планов, семинаров и других видов занятий и материалов. Учащиеся базовой кафедры смогут пройти любой вид практики в ЦППК.

Уточняется, что этом году планируется, что производственную практику в ЦППК пройдут 448 слушателей колледжа, а также 136 работников компании обучатся профессии "машинист электропоезда".

Ранее в Москве запустили первый поезд метрополитена под управлением женщины-машиниста. Сообщалось, что девушки проходили обучение безопасному и комфортному управлению составов в течение года.

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