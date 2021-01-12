Первая в РФ женщина – машинист электрички вышла в рейс в Москве

Фото: transport.mos.ru

Первая женщина-машинист вышла в рейс на пригородном поезде, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Отмечается, что Елена Лысенко-Салтыкова работает на маршруте Киевский вокзал – Новопеределкино на Киевском направлении железной дороги.

"Елена настолько влюблена в эту профессию, что в прошлом году даже замуж вышла в "Иволге", – говорится в сообщении.

Сама Лысенко-Салтыкова рассказала, что долго ждала этого момента. Она поблагодарила ЦППК и коллег за возможность исполнить мечту.

"Ощущения непередаваемые. Я понимаю всю ответственность, возложенную на меня, и буду стараться выполнять свою работу максимально хорошо", – отметила Лысенко-Салтыкова.

Ранее в Москве запустили первый поезд метрополитена под управлением женщины-машиниста. Сообщалось, что девушки проходили обучение безопасному и комфортному управлению составов в течение года.