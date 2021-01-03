Первый поезд под управлением женщины-машиниста запустили в столичном метро

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Первый поезд под управлением женщины-машиниста запущен в столичном метрополитене на Филевской линии. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 1 января 2021 года в соответствии с указом Минтруда женщины допущены к управлению поездами метро. Московской метрополитен один из первых в России дает возможность женщинам управлять поездами метро", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что девушки проходили на протяжении года обучение для безопасного и комфортного управления поездами метрополитена. Курс прошли 12 девушек, которые готовы наравне с мужчинами управлять транспортом, уточнил Ликсутов. Для них изготовлена специальная форма с юбками и брюками.
"Уверен, что количество машинистов метро будет увеличиваться, заявки от женщин у нас уже есть. Первый этап был набор только сотрудниц московского метро, второй этап будет такой же. Потом будем приглашать всех желающих. Хотел пожелать удачи, безопасности и получать удовольствие от работы, за вами огромная ответственность", – заключил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что единственную в России женщину с правом управления электропоездом Елену Лысенко-Салтыкову в 2021 году могут перевести на должность машиниста. В ЦППК заявили, что в компании помощниками машинистов работают две женщины на Киевском и Савеловском направлениях.
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