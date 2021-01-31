Расписание электричек между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание электричек между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров изменится в феврале. Об этом заявили в Twitter-аккаунте МЦД.

"На D2 в феврале с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская, – говорится в сообщении. Пассажиров предупредили, что интервалы движения поездов на всем диаметре будут увеличены.

Людей, планирующих пользоваться МЦД, попросили заранее сверяться с расписанием.

Ранее говорилось, что три новых вокзала заработают на МЦД-2 в текущем году. Новые станции будут востребованы в том числе и благодаря удобным пересадкам на метро", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.