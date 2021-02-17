Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена введено в график. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". Проезд в обратном направлении был организован с увеличенными интервалами.

Причина введения ограничений не называется.

Накануне не было движения поездов на Замоскворецкой линии метрополитена. Из-за упавшего на рельсы человека было остановлено сообщение между станциями "Красногвардейская" и "Автозаводская".

