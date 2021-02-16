Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро, движение вводится в график

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На участке зеленой линии столичного метрополитена было приостановлено движение поездов от "Красногвардейской" до "Автозаводской" из-за упавшего на рельсы человека, в настоящее время движение восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Потребуется некоторое время на вхождение в график", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 16 февраля, поезда следовали с увеличенными интервалами на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Это было связано с проверкой одного из составов.