На Горьковском направлении задерживаются поезда из-за срыва стоп-крана

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На Горьковском направлении Московской железной дороги из-за срыва стоп-крана задерживаются поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Из-за срыва стоп-крана пассажиром в 09:05 мск на станции Серп и Молот поезда на Горьковском направлении МЖД следуют с опозданием. Чтобы ввести движение в график, МЖД принимает все меры", – говорится в сообщении.

Ранее на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабина задерживались несколько поездов из-за срыва стоп-крана.

Часть поездов из Подольска отправлялась по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно.