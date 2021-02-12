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Транспорт

09:41

Поезда на МЦД-2 следуют с интервалом до 8 минут

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2) выбилось из графика в пятницу утром из-за вынужденной остановки одного из составов. Сейчас поезда следуют с интервалом до 8 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 04:45 на участке Нахабино – Павшино Рижского направления и МЦД-2 по техническим причинам произошла вынужденная остановка пригородного поезда компании-перевозчика. В 05:30 поезд продолжил движение. В связи с инцидентом в пути задерживаются электрички МЦД-2 в сторону Москвы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.

Накануне на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабина задерживались несколько поездов из-за срыва стоп-крана.

Часть поездов из Подольска отправлялась по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно.

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